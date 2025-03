Beraldo celebra nova convocação à seleção brasileira: 'Enorme alegria'

Nesta nova convocação, o treinador brasileiro, além de Beraldo, chamou convocou o goleiro Weverton (Palmeiras), Éderson (Atalanta) e João Gomes (Wolverhampton). Dorival teve de chamar novos nomes após alguns problemas na vitória sobre a Colômbia na última quinta, em Brasília. Alisson sofreu um choque na cabeça, já Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães cumprirão suspensão e, por fim, Gerson se lesionou.

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

Fase de Beraldo no PSG

Após cair na semifinal da Champions League da última temporada, o torcedor do PSG tem motivos para sonhar alto novamente neste ano. Em 20 jogos realizados desde a virada do ano, o time parisiense conquistou 18 vitórias e foi derrotado somente uma vez, com 62 gols marcados no período. A classificação para as quartas de final do torneio continental sobre o Liverpool, em pleno Estádio de Anfield, foi o ponto mais alto até aqui.

"Sem dúvida que é o melhor momento que vivemos desde que cheguei no clube. O time está muito conectado em campo e a gente sente isso da torcida também. Temos grandes desafios pela frente, temos que trabalhar muito, mas quando se veste a camisa do PSG, assim como da Seleção, é preciso sonhar alto sempre", revela Beraldo.

Em busca do tetracampeonato francês, com 19 pontos de vantagem sobre o vice-líder Olympique Marselha, o PSG tem mais um grande desafio na temporada nos dias 9 e 15 de abril, quando enfrenta o Aston Villa pelas quartas de final da Champions League.