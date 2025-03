Ex-Santos, Léo Souza é destaque entre os brasileiros com melhor média de gols nos últimos 12 meses

Destaque do futebol asiático há alguns anos, o atacante brasileiro Léo Souza, que teve passagens pelas bases de Corinthians e Santos, segue reafirmando seu faro de gol.

De acordo com um levantamento do Sofascore, o atacante aparece como o terceiro jogador brasileiro com a melhor média de gols nos últimos 12 meses, tendo marcado 24 gols em apenas 35 partidas. A média do atleta é de 0,68 gols por jogo. Ele só fica atrás de Guilherme Bissoli, com média de 0,73, e de Roger Guedes, ex-Corinthians, com 0,69.

Aos 27 anos, o jogador foi contratado nesta temporada pelo Shanghai Port, atual bicampeão chinês, para suprir o papel de protagonismo deixado pelo meia Oscar, que retornou ao Brasil para defender o São Paulo. E não demorou muito para o atacante começar a atrair os holofotes novamente para si.