Ex-campeão dos pesos pesados, George Foreman morre aos 76 anos

Foreman é um dos maiores nomes da categoria dos pesados no boxe. Ganhou a medalha de ouro olímpica em 1968 e foi campeão mundial em 1973 e 1994. Na última conquista, ele tinha 45 anos - é o mais velho a conseguir o título na categoria.

Em 30 de outubro de 1974, quando era o campeão mundial, participou da "Luta do Século" ao enfrentar a lenda Muhammad Ali no antigo Zaire - atual República Democrática do Congo. Acabou derrotado no oitavo round por nocaute, após atacar bastante seu adversário e sofrer um contragolpe.

Foreman ficou afastado do boxe entre 1977 e 1987 para se dedicar à religião. No retorno, chegou a derrotar o brasileiro Adilson Maguila Rodrigues por nocaute no segundo assalto. Ganhou o segundo título em uma luta dramática contra o norte-americano Michael Moore. Seu último combate aconteceu em 1997, em uma derrota por pontos para Shannon Briggs. Ele encerrou sua carreira com um cartel de 76 vitórias e 5 derrotas.