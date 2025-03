Evangelista se emociona ao receber camisa do Palmeiras com número em homenagem à mãe: "Escolha certa"

Apesar de já estar integrado ao elenco, Evangelista ainda não pode estrear pelo Verdão no segundo jogo da final do Campeonato Paulista, contra o Corinthians. Regularizado no BID, ele deve ter sua primeira aparição em seu novo clube na estreia do Campeonato Brasileiro.

O Alviverde estreia no torneio nacional no domingo, dia 30 de março, contra o Botafogo. O duelo está marcado para acontecer às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque. Antes disso, o Palmeiras duela com o Corinthians na próxima quinta-feira, no segundo jogo da final do Paulistão . A bola rola às 21h35, na Neo Química Arena.