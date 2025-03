Evangelista revela qual foi alteração em exame que "atrasou" seu acerto com o Palmeiras

Com tudo em ordem, Lucas Evangelista integrou-se ao elenco do Palmeiras e já tem participado normalmente das atividades. Ele está regularizado no BID da CBF e aguarda o início do Campeonato Brasileiro para poder estrear pelo Verdão. Na primeira rodada, o Alviverde enfrenta o Botafogo, no Allianz Parque, no domingo.

Evangelista se emocionou ao ser apresentado ao lembrar de sua mãe, torcedora do Palmeiras, que faleceu em 2023. O atleta contou que nunca imaginou poder receber uma proposta do Palmeiras e ouviu da presidente Leila Pereira o antigo interesse do clube nele.

"O Lucas não imaginou que viesse, mas nós já estávamos de olho há muito tempo. Ficamos muito felizes por ter dado tudo certo e ter conosco uma pessoa como você. Sei que é muita emoção quando se fala de quem a gente ama. Ela (mãe do Lucas) não está aqui fisicamente, mas não tenho dúvida que espiritualmente ela está aqui te protegendo e torcendo por você. Você está aqui por causa dela. Ficamos muito felizes. Não tenho dúvidas, meu trabalho é proteger cada colaborador do nosso clube. Sempre estarei ao lado de vocês em qualquer situação", disse a presidente Leila Pereira.

Por conta de regulamento, não pode defender o clube no segundo jogo da final do Paulistão, que será na próxima quinta-feira, na Neo Química Arena. O duelo está marcado para acontecer às 21h35 (de Brasília).