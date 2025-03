Estreante, Wesley anima torcida em vitória do Brasil e ganha elogios de Dorival

"Foi muito saudável a participação do Wesley. É um garoto que está em um processo de evolução muito claro. Torcer para que ele tenha tranquilidade de desenvolver seu trabalho. É um menino que chama a atenção, merece todo o cuidado possível. Com certeza, se continuar com esse processo, certamente será em pouco tempo uma realidade muito clara, se já não é", afirmou o comandante.

Se por um lado alguns jovens ganham espaço, outros não saíram do banco de reservas. Casos de Endrick, do Real Madrid, e Estêvão, do Palmeiras. Ambos tiveram seus nomes gritados pelos torcedores na capital federal, mas os pedidos não foram atendidos por Dorival, que justificou a decisão.

"Eu entendo a torcida pedir esses jogadores. Mas a Colômbia tinha uma bola aérea muito boa, eu não podia abrir mão de ter mais um jogador dentro da área com essa condição. Tanto que nos últimos minutos optamos por um terceiro jogador dentro da área, porque muito provavelmente as jogadas seriam dessa forma, com bolas alçadas na nossa área", explicou.

O resultado, além de dar um respiro ao técnico Dorival Júnior, joga a Seleção para a vice-liderança das Eliminatórias Sul-Americanas. A Canarinho dorme no segundo lugar do torneio, com 21 pontos, mas pode ser ultrapassada pelo Uruguai.

O próximo compromisso do Brasil é contra nada mais nada menos do que a Argentina, líder das Eliminatórias, em pleno Monumental de Núñez. O clássico, válido pela 14ª rodada do torneio, está marcado para a próxima terça-feira, às 21h (de Brasília), em Buenos Aires.