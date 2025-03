Em jejum de gols, Ferreira é o jogador do São Paulo com mais chances perdidas no ano

Ferreira ainda vem tentando recuperar o bom futebol após se recuperar de lesão. O atacante, no entanto, vive longo período de jejum e é o jogador do São Paulo que mais perdeu chances em 2025.

De acordo com dados do Sofascore, Ferreira desperdiçou cinco grandes oportunidades de gol. Uma delas ocorreu na vitória do Tricolor sobre o Novorizontino, por 1 a 0, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Na reta final do jogo, o atacante fez fila, invadiu a área e bateu, mas parou em defesa do goleiro.

O camisa 47 também perdeu chances contra Guarani, Portuguesa e Inter de Lima. Contra a Lusa, inclusive, o atacante desperdiçou duas grandes oportunidades, sendo uma cara a cara com o goleiro, em que acabou acertando a trave.