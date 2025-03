Em estreia de Tuchel, Inglaterra vence a Albânia pelas Eliminatórias Europeias

Já com 32 do segundo tempo, Rice, pelo lado direito, fez um cruzamento para Harry Kane, que estava a alguns metros da pequena área. O atacante aproveitou o erro do zagueiro, que perdeu o tempo da bola de cabeça, para dominar no peito e, com tranquilidade, bater rasteira e aberto, estufando a bochecha esquerda do gol, ampliando para a Inglaterra.

Confira outros resultados das Eliminatórias europeias nesta sexta:

Chipre 2 x 0 San Marino

Andorra 0 x 1 Letônia

Malta 0 x 1 Finlândia

Polônia 1 x 0 Lituânia