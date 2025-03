Em casa, Ourinhos Basquete/AOBE vence Cerrado pela LBF 2025

Depois de um primeiro tempo equilibrado, com leve vantagem do time visitante, a equipe da casa conseguiu um bom rendimento no terceiro quarto e abriu vantagem. Nos 10 minutos finais, o Cerrado Basquete tentou devolver a reação, mas o Ourinhos controlou bem e se manteve o comando do placar para vencer.

As jogadoras mais efetivas do Ourinhos Basquete/AOBE foram Jeanne Morais, com 22 pontos e oito rebotes, e Maisa Marçal, com 20 pontos, oito rebotes, oito assistências e seis roubos de bola.

Por sua vez, no Cerrado Basquete se destacaram a norte-americana Mia Hopkins, com 22 pontos e seis rebotes, e Letícia "Lee" Lisboa, com um duplo-duplo de 14 pontos e dez rebotes.

"Tivemos um início de jogo no primeiro período muito bom. A equipe não teve um bom desempenho no segundo, permitindo que o Cerrado passasse à frente. Mas, com as alterações durante o segundo tempo, o time se encontrou e desenvolveu um bom volume de jogo, mas cometemos muitos erros nas finalizações", analisou o técnico Marcio Pereira, do Ourinhos Basquete/AOBE.

Com este resultado, Ourinhos Basquete/AOBE contabiliza duas vitórias e uma derrota. Já o Cerrado Basquete soma uma vitória e duas derrotas.

A fase inicial da Liga de Basquete Feminino tem sequência nesta sexta-feira, com o jogo entre Corinthians e Santo André, às 19h30 (de Brasília), no ginásio Poliesportivo Wlamir Marques.