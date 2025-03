Em alta no Corinthians, Félix Torres engata maior sequência como titular desde agosto de 2024

Félix Torres caiu nas graças da comissão técnica do Corinthians e vive bom momento no setor defensivo do Timão. O equatoriano superou a concorrência do início da temporada e engatou uma sequência de cinco jogos como titular do time de Ramón Díaz.

Desde agosto da última temporada, Félix Torres não cumpria tantas partidas pelo Corinthians iniciando no 11 inicial. Na época, o zagueiro do Timão foi titular contra: Bahia (estreia de Ramón Díaz), Grêmio (três vezes), Atlético-MG e Juventude. Dois destes confrontos contra o Imortal Tricolor valeram pela Copa do Brasil.

Agora, a sequência de Félix Torres já conta com jogos diante: Mirassol, Barcelona-EQU (duas vezes), Santos e Palmeiras. Ou seja, caso comece o duelo contra o Verdão, pela volta da final do Paulista, o defensor iguala ao feito de 2024.