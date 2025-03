Dorival lamenta novas baixas e priorizará busca por substitutos no futebol brasileiro

"São alterações obrigatórias, não temos como fugir. O que sinto é que, de uma partida para outra, infelizmente, estamos tendo muitas baixas. São desconvocações, agora os atletas com cartões. Isso dificulta o encontro de um equilíbrio para uma equipe que está buscando uma formação ideal. As alterações não seriam as ideais nesse momento. Teremos que buscar as opções", disse o treinador.

Essas soluções, inclusive, devem vir do futebol brasileiro. Dorival afirmou que, se for preciso convocar substitutos, priorizará os atletas que atuam em território nacional. Isso aumenta a possibilidade de nomes como Alisson e Oscar, do São Paulo, além de Weverton, do Palmeiras, que estavam na pré-lista, serem chamados.

"Nós já estamos começando a estudar algumas alternativas. Vamos tentar priorizar aqueles que já estão no país. Dentro de uma necessidade, aí sim buscaremos um nome de fora", revelou.

O resultado, além de dar um respiro ao técnico Dorival Júnior, joga a Seleção para a vice-liderança das Eliminatórias Sul-Americanas. A Canarinho dorme no segundo lugar do torneio, com 21 pontos, mas pode ser ultrapassada pelo Uruguai.

Brasil e Argentina, líder das Eliminatórias, se enfrentam na próxima terça-feira, em pleno Monumental de Núñez. O duelo, válido pela 14ª rodada do torneio, está marcado para a próxima terça-feira, às 21h (de Brasília), em Buenos Aires.