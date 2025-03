Dorival evita falar em alívio, mas valoriza vitória do Brasil e vê "melhora considerável a cada rodada"

Dorival falou sobre os obstáculos que tem encontrado em seu trabalho à frente da Seleção e voltou a dizer que o time está em crescimento. Ele, porém, garante que não está satisfeito.

"Procuro sempre olhar para frente. Se temos que lamentar, foram os jogos anteriores que fizemos por merecer e não conseguimos os resultados. A equipe vem melhorando, sempre digo isso. É natural que as Eliminatórias, com exceção dessas últimas duas etapas, com o Tite, nunca foram tranquilas, sempre foram complicadas. Me lembro de classificações que foram decididas nas últimas duas rodadas. Temos que entender que o futebol sul-americano evoluiu, as equipes estão muito bem estruturadas. Temos que valorizar nossa vitória, é uma equipe que vem em um processo de formação", afirmou.

"É um trabalho contínuo, dificultado pelo pouco tempo. Temos que tentar acelerar para que a gente continue nesse processo de evolução. Para quem ficou quatro meses sem ver esses jogadores, receber neste momento e ver o espírito que nós tivemos é prazeroso. É daí para frente. É um processo que está sendo desenvolvido. Aqui ninguém está satisfeito com nada, a nossa preocupação é constante e será até a última etapa da Copa do Mundo", completou.

O resultado, além de dar um respiro a Dorival, faz a Seleção dormir na vice-liderança das Eliminatórias. O foco agora está no clássico com a Argentina, e o treinador assegura que o Brasil jogará de igual para igual com a atual campeã mundial.

"O que eu não quero é alívio. Não existe alívio. Temos que manter a nossa concentração e o foco no jogo seguinte. Vamos fazer uma grande partida lá dentro, independente das nossas perdas. Vamos fazer um grande jogo perante um adversário difícil. Vamos aguardar, ver o que faremos, mas teremos uma equipe que vai buscar jogar de igual para igual com o atual campeão mundial", concluiu.

Brasil e Argentina, líder das Eliminatórias, se enfrentam na próxima terça-feira, em pleno Monumental de Núñez. O duelo, válido pela 14ª rodada do torneio, está marcado para a próxima terça-feira, às 21h (de Brasília), em Buenos Aires.