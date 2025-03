Diretor de futebol do Atlético-MG, Victor Bagy fala sobre situação de Deyverson, alvo do Fortaleza

O atacante Deyverson, do Atlético-MG, é alvo do Fortaleza para o restante da temporada. Diretor de futebol do Galo, Victor Bagy falou sobre a situação do atleta e não descartou a permanência do jogador no clube mineiro.

"A gente tem que ter muita tranquilidade para conduzir uma situação como essa. O Deyverson é um jogador importante, que chegou com protagonismo e que talvez muita gente não esperasse, surpreendentemente. Foi um jogador que nos colocou em uma final de Libertadores, fazendo quatro gols decisivos. É um jogador que temos que tratar com bastante atenção e bastante carinho", disse Victor durante participação no Charla Podcast nesta quinta-feira.

Segundo a Itatiaia, o Fortaleza fez uma proposta para contratar Deyverson e ofereceu um contrato de três anos ao atacante, além de um salário superior ao que ele recebe no Atlético-MG. O jogador de 33 anos tem vínculo com o Galo até o final do ano.