Diany espera Palmeiras entre as principais forças no feminino e projeta temporada: "Podemos chegar longe"

O time feminino do Palmeiras vive a expectativa de estrear na temporada de 2025. As Palestrinas entram em campo neste sábado, contra o Red Bull Bragantino, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. A meio-campista Diany vê a equipe focada para brigar por títulos e se consolidar como uma das principais forças da modalidade no Brasil.

"O Palmeiras vem de um ano muito positivo, e a continuidade desse projeto fortalece ainda mais o time para 2025. Com a base mantida, reforços pontuais e uma mentalidade vencedora, acredito que temos condições de brigar por todos os títulos que disputarmos. O elenco está cada vez mais entrosado, e a estrutura oferecida pelo clube nos dá totais condições de evoluir ainda mais. Se mantivermos o foco e a intensidade, podemos chegar muito longe e consolidar o Palmeiras entre as principais forças do futebol feminino" disse Diany.

A equipe comandada pela técnica Camilla Orlando terminou 2024 com uma taça conquistada. O Verdão faturou o Campeonato Paulista depois de vencer o Corinthians, nos pênaltis. No Brasileirão, o Alviverde acabou caindo na semifinal contra o mesmo rival, com uma derrota no jogo de ida (3 a 1) e uma vitória na volta (2 a 1).