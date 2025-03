Danilo, do Flamengo, revela preferência pela conquista do Brasileirão

"Tenho certeza de que vou falar que estou cansado, mas agora estou empolgado. Quanto mais jogos eu tiver, para me divertir, vai ser melhor. O grupo é muito maduro para se cuidar. Claro, é um calendário difícil e exigente, mas quero jogar. Vai ter a necessidade de controle por parte de todos", receitou.

Sobre os títulos conquistados no início de 2025, Danilo considera que o elenco não pode se empolgar, pois as dificuldades vão aumentar na sequência do ano. "Interessante falar que o ano mal começou e já ganhamos duas taças. Passamos por um período de preparação, sendo testados. Daqui para frente, os desafios aumentam. Quando as dificuldades aumentam, os vencedores precisam ter seu diferencial", comentou.

Danilo observa que o Flamengo tem margem para crescimento, apesar do bom futebol apresentado no começo de 2025. "Fazer esse ano especial não deve servir como pressão, mas sim como estímulo", explicou o atleta, que fala sobre a necessidade de um pensamento coletivo. "Imagino que todos precisem estar conectados com o propósito, na hora do treino e também para se cuidar", encerrou o atleta.