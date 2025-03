Corinthians é derrotado na final da Copa Gramado de futsal

O Corinthians amargou um revés na decisão da Copa Gramado de futsal. Na noite desta sexta-feira, o Timão foi superado pelo Atlântico de Erechim por 2 a 1.

Em duelo realizado no Ginásio Perinão, em Gramado (RS), Ryan e Elenílson balançaram as redes e abriram 2 a 0, deixando o time gaúcho perto do título. No fim, o veterano Deives descontou para o Timão.