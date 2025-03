Corinthians domina o Santo André e segue invicto na Liga de Basquete feminino

O Corinthians venceu o Santo André por 85 a 50, nesta sexta-feira, pela Liga de Basquete feminino, no Ginásio Wlamir Marques. O grande destaque da partida foi Ariadna Capiró, com 17 pontos e seis rebotes.

Com o resultado positivo, o Timão segue com 100% de aproveitamento na competição. A equipe ocupa a segunda posição, com três vitórias. Do outro lado, o Santo André contabiliza três derrotas.

O próximo jogo do Corinthians será no dia 27, às 19h30 (de Brasília), diante o Sesi Araraquara. Já o Santo André visita o Maringá, às 19h30 do dia 28.