Com setor ofensivo em alta, Santos volta a marcar quatro gols em um jogo após oito meses

Dos seis jogadores que atuaram no ataque santista naquele jogo, quatro já não estão mais no clube. Apenas Guilherme e Furch ainda estão no Peixe, mas somente o camisa 11 segue entre os titulares. O argentino, por sua vez, não tem sido sequer relacionado pelo técnico Pedro Caixinha.

Voltando os olhares para a atual temporada, o Santos tem tido um bom desempenho ofensivo. Se o amistoso for contabilizado, a equipe já marcou 27 gols, sendo 23 deles no Campeonato Paulista. Para efeito de comparação, por exemplo, o time chegou à final do Estadual no ano passado, e foi às redes 22 vezes.

A melhora no ataque santista passa muito pelas bolas paradas, que tem sido um dos focos de Pedro Caixinha em seu trabalho no Santos. Contando o amistoso, o Peixe marcou 11 gols de jogadas oriundas de bolas paradas, como cobranças de escanteio, faltas e pênaltis.

Ao todo, o Alvinegro Praiano balançou as redes em 14 dos 15 jogos que disputou nesta temporada. O setor ofensivo ainda pode passar por melhoras, uma vez que os atletas recém-chegados, como Rollheiser, Barreal, Deivid Washington e os demais, pegarem mais ritmo de jogo.

Com o setor ofensivo em alta, o Santos ainda tem pouco mais de uma semana até a estreia oficial no Campeonato Brasileiro. O Peixe mede forças contra o Vasco no próximo dia 30 de março (domingo), a partir das 18h30 (de Brasília), em São Januário.