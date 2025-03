Com gol de Salah, líder Egito vence Etiópia e segue invicto nas Eliminatórias Africanas

Salah gives us the lead ???#egyptnt pic.twitter.com/EtrxXbuy7B

OS GOLS

O Egito inaugurou o marcador aos 30 minutos do primeiro tempo. Após recuperar a bola no campo de ataque, Hamdi Fathi passou para Salah, que estava dentro da grande área e livre de marcação. O astro do Liverpool, assim, de canhota, tocou por cima do goleiro Nuri para balançar as redes.

Aos 39 minutos, ainda no primeiro tempo, o Egito aumentou a vantagem. Salah, pela direita do campo de ataque, invadiu a área e passou para Ahmed Zizo, que bateu firme com a perna direita.