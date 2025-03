Casares cita "esforço coletivo" por reestruturação financeira e não descarta SAF no São Paulo no futuro

O presidente do São Paulo, Julio Casares, falou sobre o Fidc (Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios), que planeja reestruturar o financeiro do clube. O mandtário disse que o fundo será um esforço coletivo de todos os setores do Tricolor.

O fundo de investimentos foi realizado em parceira com as gestoras Galapagos Capital e Outfield. O São Paulo pretende captar R$ 240 milhões com a criação do fundo para pagar dívidas com instituições bancárias e resolver problemas com capital de giro. No entanto, o projeto limita alguns gastos do clube, como a contratação de jogadores.

"O plano de reestruturação financeira é um pilar de nossa gestão e foi abraçado por todos os setores do clube. Será um esforço coletivo que nos dará a oportunidade para reorganizar nosso fluxo e abrirá caminho para um futuro melhor no nosso Tricolor. Com a criação do Fidc em parceria com a Galápagos, o clube se comprometeu a cumprir os 'covenants' (acordos) estipulados. Esse é um compromisso do clube, que extrapola qualquer nome individual ou gestão, seja esta ou as próximas", disse Casares, em entrevista à revista The Winner.