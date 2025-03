Bruno Guimarães explica queda do Brasil no primeiro tempo: "Levamos um nó tático"

O Brasil sofreu, mas venceu a Colômbia com direito a gol nos acréscimos nesta quinta-feira, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O meio-campista Bruno Guimarães analisou o importante triunfo para a sequência da Seleção no torneio.

O jogador elogiou o comportamento da equipe no início da partida e disse que o Brasil colocou a Colômbia "na roda". Ele, porém, admite que o time levou um "nó tático" e caiu no fim da etapa inicial. O atleta do Newcastle apontou o que o técnico Dorival Júnior deve corrigir para os próximos jogos.

"Quando nós conseguimos jogar, eu acho que colocamos eles na roda, sendo bem sincero. Foi um começo bem animador, estávamos bem confiantes. Tivemos algumas chances de gol, cansei de achar o Raphinha e o Rodrygo entrelinhas. Depois eles mudaram o sistema e, no começo, não percebemos. Eles nos deram um nó tático. Mas conversamos no vestiário, conseguimos aproximar. Acho que a gente pode fazer bem mais com bola, melhorar principalmente a saída de bola. Mas na parte final acho que fomos muito bem", avaliou Bruno Guimarães em entrevista ao SportTV.