Botafogo x Novorizontino: veja prováveis escalações e onde assistir ao amistoso

O Botafogo vai disputar um amistoso neste sábado, às 16h15 (de Brasília), contra o Novorizontino no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). O Glorioso se prepara para competições importantes, como Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores.

ONDE ASSISTIR: o jogo terá transmissão na TV pelo SporTV (TV Fechada).

O Botafogo está há quase um mês sem jogos oficiais, pois ficou de fora das semifinais do Campeonato Carioca, que disputou praticamente com um time reserva. Já os paulistas, que também estão na Copa do Brasil, se preparam para a Série B do Brasileirão. Renato Paiva, técnico do time carioca, descartou um clima de amistoso para a partida.