Bia Haddad perde para tcheca e é eliminada na estreia pelo Masters 1000 de Miami

Nesta quinta-feira, pela estreia no Masters 1000 de Miami, Bia Haddad duelou com Linda Fruhvirtova e perdeu por 2 sets a 0, com parciais de 0/6 e 2/6, em apenas 1h13min de partida

Com o resultado negativo, a brasileira se despede do torneio e só retorna às quadras nesta sexta-feira, às 16h40 (de Brasília), com a alemã Caroline Dolehide, pelas duplas em Mimai. Já a tcheca Fruhvirtov avançou e, assim, encara a polonesa Magda Linette na próxima fase. A partida está marcada para este domingo, ainda sem horário definido.

O jogo