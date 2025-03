Avaí pode bater recorde recente de público na Ressacada em uma edição do Catarinense

? Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) March 21, 2025

O dirigente destacou que as melhorias não ficaram restritas à área dos camarotes. "Nosso compromisso é com toda a torcida. Por isso investimos em melhorias como a criação da Praça da Raça, na troca do gramado, no acesso com reconhecimento facial, na modernização dos bares e também com o lançamento do nosso aplicativo Avaí ID. Queremos oferecer uma experiência completa a quem vem à casa do Leão. Sabemos que temos a maior e mais apaixonada torcida do estado e isso é que faz toda a diferença".

Em busca de motivar a torcida além do estádio, o Avaí também tem apostado em estratégias similares a clubes europeus, com atrações matchday na Praça da Raça, em frente à Ressacada. Para a decisão de sábado, o clube oferecerá shows, presença dos mascotes com direito a distribuição de máscaras, serviço de bar e food trucks, além da possibilidade de comprar produtos oficiais na Loja Leão da Ilha. Também está programada uma festa para recepcionar a delegação na chegada ao estádio.