Artur fala sobre primeiro contato com Renato Paiva e ressalta importância de treinos no Botafogo

O atacante Artur é uma das principais contratações do Botafogo para essa temporada. Mesmo com apenas três jogos pela equipe, o jogador é tido como um potencial titular para o restante do ano e falou sobre a importância do período de treinos para o elenco alvinegro.

"É importante o treinamento, é raro uma pré-temporada no meio da temporada. O Renato chegou e deu as dicas para começarmos com o pé direito. É bom fisicamente e para a cabeça. Estamos ansiosos para jogar, colocaram um amistoso para nós (contra o Novorizontino) e vai ser bom, mas estamos com frio na barriga para ter essa sequência", disse Artur.