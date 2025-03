Almir Cunha dos Santos é desclassificado e perde medalha de bronze do Mundial Indoor de Nanjing

??'s Dos Santos finished in bronze medal position but was later disqualified for not complying with the shoe rules, which moved Hugues Fabrice Zango, who jumped 17.15m, on the podium.

As sapatilhas fazem parte de indumentária de uso livre dos atletas, que estão autorizados a utilizar material de patrocinador próprio - o que é o caso de Almir Júnior.

O atleta alegou que não tinha a informação de seu patrocinador de que a sapatilha usada na final não era permitida. O material havia sido checado pela organização do Mundial na câmara de chamada, ou seja, antes da entrada na pista para final.

Tanto os delegados da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) que acompanham a equipe na China divulgaram a lista de sapatilhas aprovadas para os brasileiros, assim como a World Athletics divulgou a listagem de calçados permitidos antes da realização do Mundial.