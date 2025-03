Adaptação, apelido e reconhecimento: os primeiros seis meses de Patati, ex-Santos, em Israel

A grande fase do ex-atacante do Santos lhe rendeu um novo apelido em Israel. Patati vem sendo chamado de 'Mago Brasileiro' pela torcida do Maccabi. O atleta valorizou o carinho dos torcedores e entende que tal acolhimento foi importante para que ele ficasse à vontade no clube.

"Fico feliz de ver o carinho que eles têm por mim. Aqui, quando eu saio na rua, vários torcedores vêm e conversam comigo, dizendo que estão muito felizes de eu estar aqui, de estar jogando bem e ajudando o time. Eles dizem: 'Espero que você sinta-se em casa, todos nós amamos você, esperamos que você esteja feliz e, se precisar de alguma coisa, pode contar com a gente'. Esse carinho e essa ajuda que eles querem me dar de me deixar confortável, e fazer com que eu me sinta em casa, tem me ajudado bastante. Não só dentro de campo, mas fora também, para lidar com as coisas que acontecem no dia a dia", explicou.

Em seis meses de clube, Patati ainda foi eleito o melhor jogador do mês em duas ocasiões. O jogador celebrou o reconhecimento recente e classificou o esforço coletivo como fundamental para as conquistas.

"Eu fico muito feliz de estar recebendo esse reconhecimento. Isso é fruto de muito trabalho. Trabalho do dia a dia, da ajuda dos meus companheiros também, porque eu tenho certeza que se não fosse por eles me ajudando, me incentivando no dia a dia, me dando força, sozinho eu não teria conseguido. Estou muito feliz de poder estar crescendo, de poder estar evoluindo. Espero continuar assim, evoluindo, com os pés no chão, com humildade, que tenho certeza que eu ainda vou chegar muito longe", valorizou.