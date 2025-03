Weverton diz que Palmeiras tira lições de derrota e crê que final do Paulista está "totalmente aberta"

"Acho que a decisão está totalmente aberta, não seria diferente também se a gente tivesse ganhado o jogo. Sabíamos que a final não acabaria no último domingo, teria o próximo jogo, independentemente de ganhar ou perder. É óbvio que queríamos ganhar na nossa casa, com o nosso torcedor, mas a decisão está totalmente aberta. Esse grupo já mostrou o seu potencial e a sua força, principalmente a força mental e o que pode fazer", seguiu o goleiro.

"A gente sabe que vai ser difícil, sabe que vai ser um jogo extremamente complicado, mas nós temos totais condições e estamos nos preparando muito bem. Temos certeza de que vamos fazer um jogo melhor do que foi o último e o nosso objetivo vai ser lutar até o fim para sair de lá com o título", concluiu.

Pelo terceiro ano consecutivo, o Palmeiras tentará buscar a virada na final do Campeonato Paulista. Atual tricampeão (2022, 2023 e 2024), o Verdão buscou o resultado no jogo de volta após sair perdendo no primeiro compromisso. Contudo, dessa vez o cenário é diferente uma vez que a segunda partida será na casa do adversário. Nos últimos três anos, o Alviverde levantou a taça no Allianz Parque.

Palmeiras e Corinthians se enfrentam na próxima quinta-feira, dia 27 de março. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.