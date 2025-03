Treinadores enaltecem experiência de estar no Jogo das Estrelas 2025

"Tenho de agradecer ao Pinheiros por ter feito essa aposta, por ter me colocado nessa posição. A última vez que fui in loco ao Jogo das Estrelas, foi no Ibirapuera, lá atrás, quando eu e minha mulher, então noiva, Dani, saímos lá de Joinville para acompanharmos como fãs do basquete. Agora eu retorno como técnico, é uma honra gigantesca e, com um gosto especial, por ser em Minas Gerais. Poucas pessoas sabem disso, mas eu tenho raízes mineiras. A família do meu pai é de Pratápolis, que fica no sul de Minas, e eu estou me sentindo muito em casa aqui. Feliz também por poder estar com caras que eu admiro, que eu tive oportunidade de trabalhar no período em que eu estive como assistente do Gustavinho de Conti na seleção brasileira. O Georginho, com capacidade de pontuar em três níveis, o Elinho, com uma qualidade de passe, e todos os outros que estão na nossa equipe. Faz parte de um bom espetáculo jogar com seriedade, jogar para realmente querer vencer os jogos, é isso que vou tentar proporcionar", afirmou Galvani, que não desconversou quando falou sobre sua estratégia.

"Não tem muito segredo. Tenho Elinho e Georginho e Marquinhos no time, nós vamos jogar muito em pick and roll. O Renan terá de se virar para marcar, boa sorte. Eu já passo muita dor de cabeça durante o ano para tentar marcar esses caras", continuou. "A regra é clara: está livre, chuta! Queremos um jogo festivo. Temos muita bala na agulha, vamos dizer assim, para poder arremessar quando tiver essa oportunidade. Também vou tentar fazer esses caras defenderem em conjunto, que assim podemos sair com uma vitória."

Treinador do Paulistano, Renan Custódio tem uma trajetória parecida com Galvani e está presente no Jogo das Estrelas porque foi campeão da última edição da Liga de Desenvolvimento de Basquete pelo Paulistano.

"Tenho de agradecer ao Paulistano pela oportunidade de estar trabalhando em um clube tão potente na formação de atletas. No ano passado, eu estava na mesma situação do Galvani como o espectador no meu primeiro Jogo das Estrelas, com minha família, estava como fã, estava curtindo o evento e, praticamente um ano depois, estou fazendo parte disso. Tem sido especial para mim. Você ganha um brinde por ser o técnico campeão, mas isso é muito pelos atletas. Estou representando todo mundo que vem da base, que trabalha na formação, que prepara os futuros jogadores para cair na mão de treinadores do NBB CAIXA. Para mim, estar representando isso tem sido bem especial e bem importante", afirmou o técnico, que tem como principal arma o entrosamento.

O Time Reynan conta com três jogadores que foram campeões da LDB 2024 com Renan: Brunão, Lucas Atauri e Andrezão. "Gosto das minhas chances, os meninos estão jogando super bem e praticamente é uma lembrança da LDB, já temos uma química aí que os outros times vão ter que correr um pouco atrás, porque, como o Reynan falou, não vai faltar disposição. Os moleques querem se provar e vamos entrar com o intuito de competir. Estamos buscando um lugar ao sol e vamos atrás desse título."