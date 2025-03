Sem Ademir, Bahia inicia preparação para enfrentar o Vitória pela final do Baiano

As atividades começaram no Campo 1 do CT Evaristo de Macedo, com um aquecimento comandado pelo preparador físico José Mário Campeiz. Em seguida, já com a bola e em campo reduzido, o grupo fez um trabalho de enfrentamento 1 contra 1.

Sob o comando de Rogério Ceni, o grupo fez um treino técnico, também em campo reduzido, com a presença de atletas do elenco sub-17. O treino foi finalizado com um exercício de bola parada ofensiva.

O jogo de volta da final será no domingo, às 16 horas (de Brasília), no Barradão. Na ida, na Arena Fonte Nova, o Bahia venceu por 2 a 0.