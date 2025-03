São Paulo se apega a retrospecto favorável com Alianza Lima ou Talleres no grupo da Libertadores

O torcedor do São Paulo pode ficar entusiasmado com Alianza Lima-PER e Talleres-ARG presentes no Grupo D da Libertadores. Isso porque nas últimas três vezes que um destes dois times caíram com o Tricolor, a equipe paulista se classificou ao mata-mata.

Na edição de 2004, com Alianza Lima, LDU e Cobreloa, o São Paulo somou 15 pontos e avançou em primeiro. Nas oitavas, empatou em 2 a 2 no agregado com o Rosario Central e eliminou o adversário nos pênaltis.

Já nas quartas, somou 7 a 1 nos jogos de ida e volta com o Deportivo Táchira e, assim, chegou à semifinal, onde caiu para o Once Caldas.