São Paulo mostra solidez defensiva em bolas paradas na temporada; confira

Nesta temporada, o setor defensivo do São Paulo tem mostrado solidez quando o assunto é bola parada. Isso porque time sofreu apenas dois dos 16 gols dessa forma.

As únicas vezes em que a defesa foi vazada a partir de bolas paradas ocorreram em cobranças de pênaltis. A primeira foi contra o São Bernardo, na última rodada da fase de grupos do Paulistão, e a segunda diante do Palmeiras, na semifinal do estadual.

Vale destacar também que o time de Zubeldía passou em branco em seis dos 16 duelos até aqui. O time não sofreu gols contra Flamengo (FC Series), Botafogo-SP, Guarani, Inter de Limeira, Palmeiras e Novorizontino.