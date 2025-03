SAF, construção de nova arena e mais: moradores de Santos opinam em debates relacionados ao clube

Neste mês de março, o Instituto Badra conduziu uma pesquisa com moradores de Santos sobre alguns assuntos que envolvem os bastidores do Peixe. Os entrevistados responderam perguntas sobre a transformação da equipe em SAF, a nova arena e sua localização, e o papel da Prefeitura da cidade no clube.

Ao todo, o instituto realizou 1.060 entrevistas entre os dias 11 e 12 de março, com habitantes de 16 anos ou mais do município de Santos, em diferentes pontos de fluxo da cidade. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Dos 1.060 entrevistados, 453 torcem para o Alvinegro Praiano (42,7%). 22,9% são torcedores do Corinthians, 8,1% do Palmeiras, 7,8% do São Paulo e 5,4% de outros clubes. Além disso, 13% das pessoas disseram que não torcem para nenhuma equipe.