Rival do Palmeiras, Cerro Porteño promete reprimir atos discriminatórios e faz apelo aos fãs

Apesar de haver uma briga dos bastidores, as equipes seguem as suas temporadas. O Cerro Porteño é o quarto no Campeonato Paraguaio, com 14 pontos, nove atrás do líder Olimpia. Enquanto isso, o Palmeiras está na final do Campeonato Paulista, contra o Corinthians.

Veja a nota do Cerro na íntegra

O Club Cerro Porteño afirma que, após o resultado do sorteio da fase de grupos correspondente à Copa CONMEBOL Libertadores 2025, que teve como consequência o concurso entre nossa instituição e a SE Palmeiras no mesmo grupo, e, de acordo com os últimos acontecimentos, desejamos expressar a opinião pública

1. Certamente, é uma realidade que o flagelo da discriminação e da violência está fortemente enraizado na sociedade, não só latino-americana, mas mundial. Esses comportamentos incompreensíveis são levados a diferentes áreas, como o futebol, mas não têm sua origem ou nascem lá.

2. Cerro Porteño, como se comprometeu, vem realizando diversos trabalhos de investigação com instituições do Estado e de conscientização com os fãs, como consequência dos fatos de conhecimento público.

3. Quanto aos eventos esportivos que o Club Cerro Porteño oficiará na condição de local nesta próxima fase, nos comprometemos a tomar absolutamente todas as medidas de segurança e prevenção para garantir o desenvolvimento pacífico destes, sem violência ou atos discriminatórios de qualquer tipo, como sempre.