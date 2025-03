Portuguesa fecha acordo para transmissão de jogos na Série D do Campeonato Brasileiro

Ricardo Taves, CO-CEO do Canal GOAT, também exaltou a parceria. "Estamos muito felizes em assinar o contrato com a Portuguesa, um dos clubes mais tradicionais do país e que conta com uma torcida apaixonada. Nos anima também o novo momento do clube, de reestruturação geral e de retorno ao calendário nacional. Trabalharemos para entregar o melhor produto possível", afirmou.

A Série D tem seu início previsto para 12 de abril, com a final marcada para o dia 28 de setembro.