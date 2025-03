Paulo Dybala passará por cirurgia e poderá ficar de fora do restante da temporada

The player and the club have mutually agreed that this is the best course of action for an optimal recovery.

Wishing Paulo a speedy recovery - we look forward to seeing... pic.twitter.com/ugkyeuloTM

? AS Roma English (@ASRomaEN) March 20, 2025

"Paulo Dybala passará por cirurgia nos próximos dias devido a uma lesão no tendão semitendíneo esquerdo. O jogador e o clube concordaram mutuamente que esta é a melhor decisão para uma recuperação ideal. Desejamos a Paulo uma rápida recuperação ? estamos ansiosos para vê-lo de volta em breve!", publicou a Roma em suas redes sociais.

O jogador também publicou um comunicado em seu Instagram.

"Antes de tudo, quero agradecer sinceramente pelo carinho e apoio. Após receber os resultados dos exames e avaliar diferentes opções, decidi passar por um procedimento agora para poder voltar o mais rápido possível. Embora fique afastado dos gramados por um tempo, continuarei apoiando meus companheiros da Roma nesta fase crucial da temporada e torcendo pela nossa seleção como mais um fã nestes jogos de classificação. Voltarei em breve, ainda mais forte ? prometo. Nos vemos em campo! Forza Roma e Vamos Argentina!", disse Dybala.