Paraguai x Chile: escalações e onde assistir ao jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo

Nesta quinta-feira, pela 13ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, o Paraguai enfrenta o Chile, às 20h (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco.

Os donos da casa estão embalados na competição. O Paraguai emplacou uma série de bons resultados após a chegada do técnico Gustavo Alfaro e aumentou as chances de voltar a disputar a Copa do Mundo.

Já o Chile conseguiu pontuar bem nas últimas rodadas das Eliminatórias. Mesmo assim, os visitantes ainda não estão na zona de classificação para o Mundial e precisam da vitória.