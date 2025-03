Para Bruno Henrique, Flamengo atual é melhor do que o time de 2019

O Flamengo de 2019 ficou na história pelo bom desempenho em campo aliado à conquista de títulos importantes. Foi um time que encantou o torcedor e deixou os adversários enlouquecidos. Mas o atacante Bruno Henrique não considera aquela equipe como a melhor que atuou no Rubro-Negro.

O jogador acredita que o elenco atual do Flamengo é melhor em relação ao formado em 2019. Bruno Henrique observa o clube hoje com mais opções no grupo, sobretudo no banco de reservas.

"Temos um elenco melhor atualmente em relação ao de 2019. Hoje a gente tem banco. Não quero falar mal de ninguém, mas hoje temos jogadores mais qualificados do que aqueles", disse o Rei dos Clássicos.