Palmeiras treina posse de bola e finalizações e avança em preparação para o Derby

O Palmeiras avançou na preparação para o jogo de volta da final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, nesta quinta-feira, na Academia de Futebol. O duelo está marcado para a próxima quinta, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

O técnico Abel Ferreira e sua comissão comandaram treino de posse de bola, passe e marcação. Em seguida, os jogadores realizaram enfrentamentos e duelos no último terço do campo. Por fim, trabalham finalizações.

O meio-campista Maurício, que iniciou a transição física na última quarta-feira, voltou a trabalhar com o grupo. O camisa 18 participou da primeira parte do treino e, em seguida, trabalhou em separado com o Núcleo de Saúde e Performance do clube.