Novo reforço da base, Murilo destaca sonho realizado e motivação no Corinthians

O Corinthians segue reforçando as suas categorias de formação. A mais recente contratação do Timão é Murilo, zagueiro de 16 anos que pode atuar como volante. O atleta foi destaque da base do Brusque (SC) na última temporada.

Desta maneira, no Corinthians, Murilo assinou um contrato de formação. Ele foi regularizado no BID da CBF nesta quarta-feira e citou ter realizado um sonho ao ingressar no elenco do Timão.

"A sensação de estar aqui é das melhores possíveis. Estar no Corinthians, um dos maiores clube do Brasil, é o sonho de qualquer garoto, é uma realização. Eu lutei bastante para poder chegar até aqui. Pensar em tudo que já passei, do tanto que minha família lutou por mim, é uma motivação para mim. Quero realizar esse sonho por eles", disse Murilo.