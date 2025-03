Na véspera da estreia, Tuchel pede para Inglaterra jogar com "alegria de vencer"

Nesta sexta-feira, Thomas Tuchel fará sua estreia à frente da Seleção da Inglaterra. Pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, a equipe irá enfrentar a Albânia, de Sylvinho, às 16h45 (de Brasília), em Wembley.

O alemão concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira e comentou como quer que seu time jogue daqui para frente.

"Quero que joguemos com ilusão e fome, com o desejo de ganhar, a alegria de vencer e a aceitação do fracasso como parte disso. Minha missão é que os jogadores se sintam seguros para se expressar e jogar com a alegria de vencer, não com o medo de perder", declarou o treinador.