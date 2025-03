Kevyson volta a ganhar minutos e busca usar pausa no calendário para 'surpreender' Caixinha no Santos

O defensor é um dos maiores casos de superação dentro do elenco atual do Santos. Ele sofreu duas graves lesões no joelho esquerdo logo no início do ano passado: rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) e também teve detectada uma contusão no menisco.

Kevyson, então, passou a última temporada inteira longe dos gramados. O lateral passou por um demorado processo de recuperação, que exigiu força e resiliência. Mas não desistiu e, em dezembro de 2024, se recuperou dos problemas no joelho, ficando à disposição para 2025.

Acontece que, durante o período em que Kevyson esteve fora para tratar as lesões, o Santos contratou o lateral Gonzalo Escobar, do Fortaleza. O argentino tomou conta da posição no ano passado e, neste ano, seguiu como titular absoluto na defesa.