João Fonseca vira sobre americano e estreia com vitória no Masters 1000 de Miami

Nesta quinta-feira, pela estreia no Masters 1000 de Miami, João Fonseca duelou com o americano Learner Tien e venceu por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (1/7), 6/3 e 6/4, em 2h22min de partida.

Com o resultado, o brasileiro encara o francês Ugo Humbert na próxima fase. A partida será realizada neste sábado, ainda sem horário confirmado. Do outro lado, Learner Tien se despede da competição.

O jogo