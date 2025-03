Jaine Lemke projeta reta final do Al-Ula no Campeonato Saudita: "Serão jogos bem difíceis"

Restando duas rodadas para o fim do Campeonato Saudita feminino, o Al-Ula irá enfrentar o Al-Amal, vice-lanterna da competição, e o Al-Hilal, em busca da terceira posição.

Com 25 pontos, o Al-Ula está a dois pontos do Al-Hilal. Na sexta colocação, a equipe torce por uma combinação de resultados para subir três posições até o final do campeonato.

A meia da equipe, Jaine Lemke, projetou os últimos duelos da equipe pelo Saudita.