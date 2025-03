Igor Jesus revela troca de posicionamento com Paiva e lamenta não convocação para a Seleção

FALA, IGOR! ????

Na reta final de 2024, Igor Jesus foi convocado duas vezes pelo técnico Dorival Júnior, chegando até marcar um gol com a camisa da Seleção. Entretanto, o atacante não foi chamado para as próximos duas rodadas das Eliminatórias e confessou sua tristeza com a decisão do comandante brasileiro.

"Seleção é um fator importante na carreira do jogador, você quer estar sempre entre os melhores. Infelizmente não pude ser convocado, isso já passou, estou pensando no Botafogo, espero dar a volta por cima para voltar o mais rápido possível", confessou Igor Jesus.