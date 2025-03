Grêmio anuncia renovação com o goleiro Adriel até o fim de 2027

Já no Grêmio, entrou em campo 14 vezes, sofrendo apenas sete gols e sendo vazado em somente oito.

Vice-campeão do Campeonato Gaúcho, o Grêmio retorna aos gramados pelo Brasileirão. A estreia acontece no sábado (29), contra o Atlético-MG. A bola rola às 18h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.