Gerson deixa jogo da Seleção chorando e preocupa Dorival e Flamengo

A possível contusão do meio-campista é motivo de aflição para Dorival Júnior. Em caso de lesão mais grave, o treinador pode convocar outro jogador para supri-lo. O Flamengo também se atentará ao caso e torce para que não passe de um susto.

Brasil e Colômbia se enfrentam pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

A Canarinho está pressionada e vem de dois empates na última data Fifa, contra Venezuela e Uruguai. O time de Dorival Júnior ocupa o quinto lugar da tabela das Eliminatórias, com 18 pontos conquistados em 12 rodadas - 50% de aproveitamento.

Do outro lado, a Colômbia tenta se recuperar das duas derrotas que sofreu em novembro do ano passado, diante do Uruguai e do Equador. A seleção, inclusive, será ultrapassada pelo Brasil em caso de derrota. O país está na quarta posição, com 19 pontos.