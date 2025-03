Garçom do Corinthians, Memphis é quem mais cria grandes chances de gol no Paulista

Memphis Depay, do Corinthians, mostrou, no Campeonato Paulista, sua polivalência e é o principal assistente do Timão, com cinco passes. Além disso, entre todos os jogadores do estadual, o camisa 10 do Alvinegro Paulista é quem mais criou grandes oportunidades de gol.

Segundo o Sofascore, Memphis criou seis grande chances de gol nesta edição de Campeonato Paulista, em 11 partidas. O holandê, assim, fica a frente de nomes como Neymar e Raphael Veiga, ambos com cinco gols. O meio-campista do Palmeiras, inclusive, é o principal garçom do estadual, já que distribuiu sete passes para tentos de seus companheiros.

Na partida diante do Verdão, pela ida da final do Paulistão, no Allianz Parque, Memphis foi fundamental na vitória de 1 a 0 do Timão. Além de "desafogar" o time na saída de bola, o atacante foi o responsável por dar o passe para Yuri Alberto cravar o gol do triunfo. Ao receber entre Mayke e Richard Ríos, o holandês limpou a jogada e, em profundidade, encontrou o centroavante corintiano dentro da grande área.