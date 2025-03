Felipe Anderson tenta recuperar confiança após período longe dos gramados no Palmeiras

O meio-campista Felipe Anderson ainda não se provou a grande contratação conforme expectativas quando anunciada sua chegada no Palmeiras. O atleta viveu um período difícil neste início de temporada e ficou longe dos gramados por mais de um mês. Desde seu retorno, não fez grandes jogos quando acionado.

Felipe Anderson voltou a ficar à disposição do técnico Abel Ferreira no dia 1° de março, para duelo das quartas de final do Paulista, contra o São Bernardo. Ele ganhou alguns minutos nesse compromisso e também foi utilizado pelo treinador nos duelos contra São Paulo e Corinthians. Neste último, ele entrou aos 38 minutos na vaga de Facundo Torres.

Pouco tempo depois de entrar em campo, ele teve chance de protagonizar boa jogada pelo lado esquerdo. Contudo, ao invés de avançar no ataque, recuou a bola para a defesa. O técnico Abel Ferreira foi questionado, logo depois, sobre a falta de ousadia do meia, característica que já havia sido criticada pelo treinador no último ano. O português, porém, contou que o atleta está buscando recuperar sua confiança e o colocou nos planos para a temporada.