Entenda como JP Sampaio ajuda Abel Ferreira na integração de jogadores da base no profissional

"É muito fácil falar do João. Uma pessoa extremamente simples de trabalhar, que estava conosco logo no primeiro dia em que cheguei ao clube. Desde então, nossa relação tem sido extraordinária. Ele é quem escolhe os atletas e os potencializa na Base, nós depois os colocamos para jogar no momento certo. Dar-lhe os parabéns por tudo o que tem conquistado, não só esportiva e financeiramente, porque ser coordenador da Base é também ensinar o homem. Tenho certeza de que o Palmeiras não só forma jogadores, também forma homens", disse treinador sobre o trabalho de João Paulo.

O Palmeiras vem de 316 jogos seguidos utilizando pelo menos uma Cria da Academia no time. A última vez que o Alviverde entrou em campo sem nenhum atleta formado na base foi num duelo diante do Grêmio, no dia 15 de janeiro de 2021. Naquela oportunidade, o time comandado por Abel Ferreira empatou por 1 a 1, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro do ano anterior.

A escalação do Palmeiras naquela partida foi: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Luan, Alan Empereur (Kuscevic) e Viña; Émerson Santos, Zé Rafael e Raphael Veiga (Lucas Lima); Breno Lopes, Rony (Luiz Adriano) e Willian (Gustavo Scarpa).

Neste ano, Abel ganhou como reforço da base o zagueiro Benedetti, os meias Allan e Figueiredo, além dos atacantes Thalys e Luighi.

Com elenco recheado de jovens, o Palmeiras se prepara para a disputa da segunda final do Campeonato Paulista. Depois de sair com a derrota por 1 a 0, no Allianz Parque, o Verdão vai até a Neo Química Arena, na quinta-feira, para o jogo de volta, que acontece a partir das 21h35 (de Brasília).